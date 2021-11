Polsko kvůli omikronu zakázalo lety do sedmi jihoafrických států

Polsko kvůli nové variantě koronaviru omikron zakáže lety do sedmi zemí jižní Afriky. Prodloužena bude také karanténa pro lidi, kteří se z těchto států vracejí.

O zpřísňujících opatřeních, která vstoupí v platnost 1. prosince a potrvají zatím do 17. prosince, informoval polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Zákazy letů se týkají Botswany, Jihoafrické republiky, Lesotha, Mosambiku, Namibie, Svazijska a Zimbabwe.

Lidé, kteří se budou do Polska vracet z těchto zemí považovaných za vysoce rizikové, budou muset do povinné čtrnáctidenní karantény, a to bez ohledu na to, jakou cestou se vrátili. Negativní test délku této karantény nezkrátí.

Niedzielski rovněž informoval, že se změní pravidla pro lidi cestující obecně ze států mimo schengenský prostor. Karanténa se pro ně prodlouží z nynějších deseti dnů na dva týdny. Propuštěni z ní mohou být na základě negativního výsledku PCR testu nejdříve po osmi dnech strávených v karanténě.

Vzhledem k trvající vážné situaci v zemi se zpřísní i další opatření. Dosavadní limit pro přítomnost lidí v gastronomických a kulturních zařízeních, ve sportovních a církevních objektech se snižuje ze 75 procent kapacity na 50 procent. Do tohoto limitu se ale jako doposud nezapočítávají očkovaní lidé. Kromě toho se snižuje i maximální počet účastníků různých setkání a oslav z dosavadních 150 na 100. (RP, ČTK)