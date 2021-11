Gazdík se chce do konce týdne sejít s Plagou a projednat možné prodloužení vánočních prázdnin

Kandidát na ministra školství Petr Gazdík se chce do konce týdne sejít s ministrem školství Robertem Plagou a jednat s ním o možném prodloužení vánočních prázdnin.

Navržený kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN) požádal o schůzku stávajícího ministra školství Roberta Plagu. Tématem bude nejistota panující kolem termínu vánočních prázdnin nebo otázka testování na školách před Vánoci a po nich.

„Koaliční tým mě dnes pověřil, abych zajistil hladký přechod změny řízení ministerstva školství. Požádal jsem proto stávajícího ministra o schůzku. Naším cílem je zmírnit epidemickou situaci na školách a zajistit hladký povánoční start výuky,“ vysvětluje Petr Gazdík (STAN).

Zatímco nastupující koalice navrhla na podnět epidemiologů dřívější začátek vánočních prázdnin kvůli zklidnění situace, dosavadní ministr jejich prodlužování odmítá. „Momentálně není jasný termín jmenování nové vlády. A to je ten problém. Za mě by měly prázdniny začít dřív a žáci a studenti by na ně měli odejít otestovaní,“ dodává Gazdík.

Gazdík si je vědom komplikací pro rodiče v případě prodloužení prázdnin o několik dní. „Na druhou stranu je to lepší než zavírat v novém roce větší počet škol. Žáci a studenti už přišli o příliš mnoho výuky,“ vysvětluje. Schůzka Petra Gazdíka s Robertem Plagou by se měla uskutečnit do konce týdne. (STAN)