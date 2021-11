Meteorologové vydali výstrahu před sněžením, náledím a zmrazkami. Sněžení sice podle nich již ubývá, ale do večera by na většině území mělo napadnout až sedm centimetrů sněhu, na horách to bude pět až patnáct centimetrů. (ČHMÚ)

#vystraha Platnost: od neděle 28.11. 11:24 do pondělí 29.11. 09:00. Sněžení od jihozápadu ubývá. Do večera napadne 0 až 7 cm, místy 5 až 10 cm sněhu, na horách kolem 15 cm. Až do pondělního dopoledne se při poklesu teploty pod 0 °C bude tvořit náledí a zmrazky. pic.twitter.com/VrUAlYpFAN — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 28, 2021