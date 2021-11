Test potvrdil, že žena z Liberce má koronavirovou variantu omikron

Žena z Liberce, která se nakazila koronavirem, má variantu omikron. Definitivní výsledek testu dnes oznámila liberecká nemocnice. Jde o první potvrzený případ varianty v republice.

„Máme to potvrzené, ta sekvence bude nahraná do databází. Pomohla nám s tím Národní referenční laboratoř a zároveň jsme to hodnotili s odborníky z Akademie věd,“ řekla primářka oddělení genetiky a molekulární diagnostiky liberecké nemocnice Iva Dolinová.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice. (ČTK)