Při pojmenování omikronu přeskočilo WHO písmena „ný“ a „ksí“

Při pojmenování nové varianty covidu-19 vedení organizace WHO záměrně vynechalo dvě písmena, a to ný a ksí. Ty v řecké abecedě omikronu předcházejí. Ný bylo podle WHO příliš zaměnitelné s anglickou výslovností slova „new“, tedy nový.

Ksí se zase anglicky vyslovuje jako „Si“, což je velmi časté čínské příjmení, které zároveň nese i prezident Číny Si Ťin-pching.

Vedení Světové zdravotnické organizace WHO připomnělo, že součástí jeho přístupu k pojmenovávání světových jevů je záměr „vyhýbat se urážlivým výrazům vůči kulturním, společenským, národním, lokálním, profesním či etnickým skupinám.“

Dokud se nezačaly nové varianty covidu-19 pojmenovávat podle písmen řecké abecedy, lidé je znali pod názvy vycházejícími ze zemí, v nichž byly poprvé potvrzeny. (WSJ)