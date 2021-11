Středočeští zastupitelé za ANO vyzývají náměstka hejtmanky a radního pro finance Věslava Michalika (STAN) k rezignaci na jeho post. Důvodem jsou skutečnosti týkající se financování jeho podnikání, informoval ČTK v tiskové zprávě předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman.

Na Michalikovy půjčky z Kypru pro jeho firmy a jeho potenciální střet zájmů upozornil Deník N.

Michalik se kvůli svému podnikání vzdal nominace na post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě Petra Fialy (ODS).

„Domníváme se, že svoje podnikání a peněžní toky s ním související dostatečně nevysvětlil, ačkoli to sliboval. Nemůžeme opomenout ani střet zájmů, který jeho působení na krajském úřadu provází již dlouho dobu,“ napsal Herman v tiskové zprávě.

Středočeský zastupitelský klub ANO souhlasí s vedením STAN, že informace, které se v souvislosti s podnikáním pana Michalika objevily, nepůsobí dobře a že podnikání na Kypru u nás nemá dobrý zvuk. „Souhlasíme také s odstoupením pana Michalika z kandidatury na ministra a ztotožňujeme se s tím, že by v případě své kandidatury mohl hned v úvodu nechat na vznikající vládě stín. Ten stín ale aktuálně leží i na vedení Středočeského kraje,“ doplnil Herman.

Michalik již dříve řekl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. „Nedělo se tam nic nelegálního,“ řekl. Investiční společnost na Kypru vznikla na základě doporučení daňových a právních poradců, země byla vhodná mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od České republiky byla tehdy v Evropské unii.

Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. „Vláda by ale neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím,“ řekl Michalik.

Michalik trvá na tom, že jeho podnikání na Kypru bylo legální a dokázal by vyřešit i potenciální střet zájmů. Nechtěl ale, aby debaty o jeho podnikání zastiňovaly změnu, kterou má přinést nová vláda. Středočeský kraj vede hnutí STAN v koalici s ODS, Piráty a zástupci Spojenců, které tvoří TOP 09 a Zelení.