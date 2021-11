Jednání s profesními svazy ohledně kompenzací pro podnikatele budou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pokračovat v pondělí. Řeší se více variant, řekl po nedělní schůzce se zástupci podnikatelů.

Nedělní jednání se podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy soustředilo na rychlou pomoc provozovatelům zrušených vánočních trhů. V pondělí by měla být tématem podpora pro nejmenší řemeslníky, kteří měli na vánočních trzích prodávat.

Otázku náhrad pro podnikatele zasažené v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti koronaviru chce Havlíček uzavřít v průběhu pondělí. Neupřesnil, o kterých možnostech náhrad se zaměstnavatelskými svazy v současné době jedná. V sobotu v České televizi řekl, že kompenzace by mohly fungovat ve třech úrovních propadu tržeb. Nejnižší pokles by byl mezi 30 až 50 procenty, další od 50 do 100 procent, třetí variantou by bylo úplné uzavření.

Provozovatelé vánočních trhů budou moci podle Prouzy využít program COVID Nepokryté náklady. „Zítra (v pondělí) budeme ještě dále jednat o co nejjednodušší formě podpory pro ty nejmenší řemeslníky, kteří se často na vánoční trhy připravují řadu měsíců a vyrábí zboží, které už nejde prodat jindy,“ řekl.

Spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu by se podle něj mělo podařit nalézt řešení, které řemeslníkům pokryje většinu nákladů souvisejících nejen se zákazem prodeje na trzích, ale i s výrobou zboží v předchozích měsících.

Vláda tento týden schválila obnovení programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu pro živnostníky. K tomuto kroku přistoupila v souvislosti se zpřísněním protiepidemických pravidel a zákazem vstupu neočkovaných lidí do provozoven služeb. Nárok na podporu měli mít podnikatelé s poklesem tržeb alespoň o 30 procent.

V závěru pracovního týdne kabinet vyhlásil nouzový stav a znovu zpřísnil opatření. Zakázal pořádání adventních a vánočních trhů, provozovatelům restaurací nařídil zavírací dobu mezi 22:00 a 04:59. Profesní svazy obratem upozornily, že schválené kompenzace nebudou dostatečné a bude je třeba upravit. (ČTK)