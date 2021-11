Nový předseda vlády Petr Fiala (ODS) řekl, že potřebuje Pavla Blažka jako ministra spravedlnosti. Je to podle něj člověk v politice zběhlý. „Nebude tam problém, řada informací se nezakládá na realitě,“ namítl Fiala.

Nenominoval by nikoho, o kom by měl pochybnosti. Doplnil, že Blažka zná přes třicet let ještě z akademického prostředí. Noví ministři podle něj musí mít kvality nejen politické, ale i morální.

Fiala doplnil, že místopředsedou vlády bude také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. I s touto informací seznámil prezidenta.