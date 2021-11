Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.

U vzorků lidí cestujících do ČR z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie, kde už se výskyt varianty omikron potvrdil, se bude její přítomnost zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, řekla Svrčinová v ČT. (ČTK)

