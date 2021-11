🤩 Here is is, the 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 of the #TDF2022!

🤩 Voici le 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 du #TDF2022 ! pic.twitter.com/4eccacs9Ip

— Tour de France™ (@LeTour) October 14, 2021