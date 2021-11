Kunovické letecké muzeum bude v sobotu 4. prosince do své sbírky stěhovat stíhačku MiG-23MF. Letoun zamíří do Kunovic na základě smlouvy o výpůjčce se státním podnikem LOM Praha. Stroj s číslem 7184 byl posledním MiGem 23 verze MF dodaným do Československa. (Zdopravy)