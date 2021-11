Češi vracející se do ČR z pobytu v některých jihoafrických zemích budou muset ode dneška po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Opatření, které včera schválila vláda, se týká i občanů zemí EU. Důvodem je nová potenciálně riziková varianta koronaviru.

Nová varianta koronaviru omikron, který způsobuje nemoc covid-19, se objevila v Jihoafrické republice a následně i v dalších zemích. Podle odborníků by mohla být nakažlivější, ale experti uvádějí, že zatím nelze s jistotou říci, zda je nebezpečnější než ostatní varianty. V reakci na její výskyt země po celém světě, včetně zemí EU, omezují vstup na své území z jihoafrických zemí.

Česká vláda v pátek rozhodla o zpřísnění podmínek pro lidi vracející se do ČR z pobytu v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii nebo Mosambiku.

Občané Česka a dalších zemí EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území jmenovaných států, budou muset po návratu podstoupit izolaci. Opatření platí do 12. prosince. Lidé také musí ještě před vstupem do Česka předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin před započetím cesty a doložit rezervaci na další PCR test v Česku. Ten musí podstoupit do 24 hodin od vstupu na české území. Na další test musí jít nejdříve desátý a nejpozději 14. den po návratu. Česká vláda také nedoporučuje lidem do zmíněných zemí cestovat. Občanům třetích zemí, cestujícím do Česka z jižní Afriky, vláda vstup zakázala.

Opatření neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro děti do šesti let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení. (ČTK)