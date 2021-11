Ve věku 91 let zemřel americký skladatel a textař Stephen Sondheim. Byl autorem textů pro muzikály West Side Story a Gypsy. Napsal texty a složil hudbu pro muzikály Sweeney Todd či Into the woods. Podle producentů přišlo divadlo o jednoho z největších géniů. (Guardian)

There are no words. He had them all. And the music.He was incomparable. He was God to many of us. We loved his work. And god he was good. So good. Rest peacefully ❤️💔❤️ pic.twitter.com/A9MKH9NMEm

— Sondheim Society (@SondheimSociety) November 26, 2021