Fotbalista Bayernu Mnichov Joshua Kimmich bude svému týmu chybět v nadcházejících nejméně dvou zápasech kvůli nákaze covidem. Dříve se nechtěl nechat naočkovat, protože „měl své pochybnosti“, později názor změnil.

ℹ️ Joshua #Kimmich is self-isolating after testing positive for COVID-19. The FC Bayern midfielder is doing well.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 24, 2021