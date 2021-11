Státní zástupce podal obžalobu na bývalého policistu a další tři lidi kvůli výrobě a prodeji drog, které získávali ze Španělska. Informovala o tom Generální inspekce bezpečnostních sborů na svém webu.

„Inspektoři GIBS se zabývali několik měsíců příslušníkem policie, který nejméně od února do listopadu letošního roku obstarával jak pro sebe, tak pro své známé kokain, jehož prodejem si přivydělával a to v minimálně 26 případech. Následně zjistili, že jeho dodavatel, jakožto hlavní organizátor této trestné činnosti, drogy získával přes kontakty působící ve Španělsku a to konkrétně přes Čecha, který ve Španělsku pobýval. Další muž měl pak působit jako kurýr,“ popsala inspekce.

Hlavního organizátora skupiny spolu s komplicem policie zatkla 5. prosince. V rámci domovní prohlídky pak vyšetřovatelé zadrželi 450 g pervitinu a 170 g kokainu a balíčky penzě v hodnotě 70 tisíc eur a 850 tisíc korun.

Třem civilním osobám hrozí v případě odsouzení až osmnáctiletý trest ve vězení. Policistovi hrozí pětiletý trest. (GIBS)