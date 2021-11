Běloruský lídr Lukašenko přiletěl na hranici s Polskem a setkal se s uprchlíky, kteří chtějí projít do EU. Byl přivítán potleskem. Slíbil jim, že udělá vše, jak si přejí, navzdory postoji Polska.

„Někteří z vás uvěřili západní propagandě, hledáte tam lepší život,“ řekl shromážděným lidem, kteří čekají na hranici s Polskem na příležitost projít do EU a které sem nejčastěji přivezly za nemalé peníze běloruské turistické agentury kontrolované státem. Situaci uprchlíků na hranici Běloruska a Polska popsal Deník N zde.

„Život je tam asi lepší, než v zemi, odkud jste přijeli. Ale to nejstrašnější, jak to vnímám já – a vidím tady hodně dětí – je, že vy, dospělí, nevidíte perspektivu pro své potomky u sebe doma.“

Jedné z iráckých žen Lukašenko slíbil, že bude hledat její ztracenou rodinu. Poté shromážděnému davu řekl: „Máte jeden společný problém. Dostali jste se do potíží. Věřím, že to je dočasné. My, Bělorusové, a já osobně, budu dělat všechno tak, jak si vy budete přát. Dokonce i když to bude špatné pro Poláky, Lotyše i ještě někoho.“ (Pul Pervogo)