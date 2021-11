Prozkoumat novou mutaci koronaviru a vyhodnotit její případná rizika „potrvá několik týdnů“, potvrdila epidemioložka WHO Maria Van Kerkhovová. Vyzvala také všechny k tomu, aby se co nejdříve nechali plně očkovat.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9

