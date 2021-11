The Guardian: V Indii žije poprvé v historii více žen než mužů

V Indii žije poprvé v zaznamenané historii více žen než mužů a také to vypadá, že se v této asijské zemi blíží konec populačního boomu, napsal deník The Guardian na svém webu.

Odvolává se na vládní průzkum, který podle něj naznačuje významné společenské změny v Indii. Úřady při sondáži zjistily, že na každých 1000 mužů nyní v zemi připadá 1020 žen. V roce 1990 tento poměr činil 927 žen na 1000 mužů.

Indické úřady prováděly průzkum v letech 2019 až 2021 v 650.000 domácnostech a došly dále k závěru, že v druhé nejlidnatější zemi světa klesá míra porodnosti. V průměru jedna žena porodí dvě děti, v městských oblastech je toto číslo ještě nižší a klesá až na průměrnou hodnotu 1,6 dítěte na ženu. Pro stát, kde v 50. letech 20. století mívaly ženy v průměru šest dětí, je to významná změna, poznamenal britský web. Znamená to, že se nerodí dostatek dětí, které by nahradily starší generaci. A to nasvědčuje tomu, že počet obyvatel Indie, kterých je nyní téměř 1,4 miliardy, by se mohl blížit svému vrcholu.

Pozoruhodným momentem je podle listu The Guardian také posun k převážně ženské populaci. V zemi je totiž po staletí rozšířeno zabíjení novorozených dívek či potraty plodů ženského pohlaví kvůli sociálnímu stigmatu, které s sebou nese narození dcery. Podle webu to naznačuje, že se povedlo docílit určitého pokroku v boji proti selektivním interrupcím na základě pohlaví a zanedbávání dívek a žen. Zároveň však upozorňuje, že se nadále rodí v průměru 929 dívek na 1000 mužů, což nejspíš svědčí o tom, že se problém se selekcí pohlaví nepodařilo zcela vymýtit.

Pokles v počtu obyvatel v Indii se podle webu The Guardian neočekává dříve než za 30 nebo 40 let. A to částečně z toho důvodu, že více než 30 procentům lidí je nyní mezi deseti až 30 roky a pravděpodobně budou mít v příštích dvou dekádách děti. (Guardian)