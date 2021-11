V Africe je plně naočkovaná proti covidu asi čtvrtina zdravotníků, odhaduje WHO

Jen 27 procent afrických zdravotníků, tedy asi každý čtvrtý, má dokončené základní očkování proti covidu-19. Tento odhad ve čtvrtek zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Zdravotníci v Africe tak podle ní zůstávají bez klíčové ochrany proti nákaze koronavirem.

„Většina pracovníků ve zdravotnictví v Africe stále není očkovaná a zůstává nebezpečně vystavená vážným následkům (infekce),“ uvedla podle agentury AFP šéfka africké sekce WHO Matshidiso Moetiová. Dodala, že očkování zdravotníků je důležité i kvůli ochraně pacientů.

V celé africké populaci je míra proočkovanosti pochopitelně ještě výrazně nižší než mezi místními zdravotníky. Podle statistik na webu deníku The New York Times má v Africe alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 jen každý desátý obyvatel. V Evropě je to podle listu 62 procent lidí.

Podle Moetiové Afriku trápí také nedostatek zdravotnického personálu. V 16 zemích podle ní připadá na každého z nich více než 1000 obyvatel.

Afrika zároveň ve srovnání s Evropou či Severní Amerikou dlouhodobě hlásí velmi málo případů koronavirové infekce, což ovšem může být dáno nedostatečným testováním. Podle WHO se nyní na kontinentu po skoro čtyřech měsících poklesu počty nových nákaz stabilizovaly, přičemž na přelomu roku lze očekávat opětovný nárůst. (ČTK)