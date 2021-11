Miloš Zeman zamířil znovu do nemocnice, údajně se nakazil koronavirem

Prezident Miloš Zeman se vrátil do Ústřední vojenské nemocnice, kterou dnes dopoledne opustil. Hlava státu se podle mluvčího Jiřího Ovčáčka nakazila koronavirem. Petra Fialu zatím premiérem jmenovat nebude.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„V Lánech jsme mu dělali test na covid a je pozitivní. Museli jsme ho tedy odvézt,“ uvedl pro Deník N zdroj blízký hlavě státu. Podle Frekvence 1 nemá Miloš Zeman žádné příznaky. Prezident se měl zítra setkat s předsedou ODS Petrem Fialou, kterého měl jmenovat premiérem.

„ve spolupráci s ošetřujícím lékařem prof. Miroslavem Zavoralem bylo rozhodnuto o převozu pacienta zpět do Ústřední vojenské nemocnice v Praze za účelem řešení této situace,“ uvedl na webu Pražského hradu Ovčáček. Právě Zavoral zamířil do nemocnice podle zdrojů Deníku N také. Zemana měla do nemocnice odvézt sanitka záchranné služby Středočeského kraje.

„Program prezidenta republiky bude po dobu léčby onemocnění COVID-19 pozastaven,“ uvedl také mluvčí. Není tak jasné, kdy Zeman nového premiéra plánuje jmenovat.

Miloš Zeman nemocnici opustil dnes odpoledne poté, co byl měsíc a půl hospitalizován kvůli problémům s játry. V Lánech měla o prezidenta pečovat soukromá služba, která spadá pod skupinu Penta.