Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že se začnou testovat v některých situacích i očkovaní. Nový postup by se týkal především významných kontaktů.

„Hlavní hygienička o tom jednala s krajskými hygieniky, v řádu dní by měla být metodika uvedená do praxe tak, aby krajské hygienické stanice podle ní mohli postupovat. Týkalo by se to významných kontaktů například v domácnosti. Pokud očkovaný má pozitivního člena rodiny, tak by měl být otestován,“ uvedl ministr zdravotnictví na tiskové konferenci.