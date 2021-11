ČNB dle očekávání zpřísnila pravidla pro získání hypotéky

Česká národní banka zpřísnila pravidla pro získání hypotéky. Banky budou moci nově krýt jen 80 procent ceny nemovitosti u žadatelů nad 36 let. U mladších uchazečů o hypotéku zůstává podíl na 90 procentech.

Centrální bankéři rovněž znovu zavedli limity na příjmy a celkové dluhy, které ČNB zrušila loni v době covidové krize. Žadatel hypotéku dostane jen tehdy, pokud bude poměr mezi jeho měsíčními splátkami a jeho čistým měsíčním příjmem pod úrovní 45 procent (u lidí do 36 let činí tento poměr 50 procent). Výše dluhu žadatele o hypotéku nesmí zároveň přesáhnout 8,5násobek jeho čistého ročního příjmu. V případě žadatelů do 36 let půjde o 9,5násobek. Zmíněné změny začnou platit od 1. dubna. V minulosti centrální banka vydávala taková opatření formou doporučení. Od loňské novely zákona o ČNB jsou pro banky poskytující hypotéky závazná.

Zpřísnění podmínek se od centrálních bankéřů čekalo. Loni v dubnu a červnu ČNB pravidla na hypotečním trhu překvapivě rozvolnila. Očekávala totiž, že si lidé při útlumu ekonomiky budou hypotéky pořizovat v menší míře. K tomu ale nedošlo. Nynější krokem tak centrální banka bojuje s přehřátím hypotečního trhu.

„Opatření zohledňují plošné uvolňování úvěrových standardů bankami a zvyšující se nadhodnocení cen bytů v ČR, které podle odhadu ČNB činilo ve 2. čtvrtletí 2021 téměř 25 %, a u investičních bytů dokonce více než 30 %,“ uvedla centrální banka v tiskové zprávě.

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka by neměla nová opatření zásadněji omezit počty lidí, kteří dosáhnou na hypotéku. „Bude to překážka jen v případě malé části hypotečních úvěrů, které jsou potenciálně nejrizikovější,“ řekl Rusnok.

„Bankovní sektor jako celek se v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů. S ohledem na tuto skutečnost i na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení považujeme za nezbytné nastavit přísnější parametry pro poskytování hypoték, tj. nastavit limity ukazatelů LTV, DTI a DSTI na obdobných úrovních jako před počátkem pandemie. Cílem je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru,“ doplnil guvernér.

Podle odhadů centrální banky za druhé čtvrtletí roku byly byty nadhodnocené téměř o čtvrtinu, a investiční byty byly dokonce o více než 30 procent dražší. (ČNB)