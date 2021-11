Kvůli covidu začne od dnešní půlnoci znovu platit nouzový stav

Bohuslav Svoboda (ODS) nechápe, proč vláda zavádí zkrácenou otevírací dobu restaurací. Toto opatření podle něj zásadní problém této epidemie neřeší. „Vzniknou hospody v garážích, lidé se budou scházet ještě intenzivněji.“ Vláda by podle něj měla lidem říci, co by měli dělat, aby se ubránili nákaze. (ČT24)