V centru New Yorku začal každoroční pochod masek a umělců zvaný Macy’s Parade. Jako tradici ji v den Díkuvzdání 95. rokem pořádá obchodní dům Macy’s. Vloni musela být kvůli covidu zrušena, letos je jen v omezeném množství, ale na místě jsou davy Newyorčanů. (NY post)

Macy's Thanksgiving Day Parade 2021: How to watch and stream, when it starts https://t.co/vxKmKbw2Ss pic.twitter.com/ae16egTwqd

— New York Post (@nypost) November 24, 2021