Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před sněžením a nebezpečím tvorby náledí. Ve východních oblastech republiky může v pátek napadnout až 10 centimetrů mokrého sněhu. V sobotu hrozí zejména na Moravě a ve Slezsku tvorba náledí.

Upozornění před vydatnějším sněžením platí pro okresy na východě Jihočeského a Královéhradeckého kraje, velkou část Pardubického kraje a celou Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj od pátečního rána do noci na sobotu.

S tvorbou náledí, případně zmrazků tam mají lidé počítat od půlnoci na sobotu do sobotního dopoledne. V souvislosti s očekávaným počasím meteorologové doporučují řidičům, aby jezdili opatrně a sledovali dopravní zpravodajství. Na pozoru by se měli mít i chodci, kterým hrozí úraz při uklouznutí na náledí. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doplnili meteorologové. (ČTK)