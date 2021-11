Rakušan: Michalik nespáchal nic nelegálního, přesto si cením jeho kroku o post ministra neusilovat

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že Věslav Michalik nespáchal nic nelegálního, přesto si cení jeho kroku o post ministra neusilovat. Jsou za něj rádi, protože předchozí vláda v Česku zavedla podle Rakušana střet zájmů a změnila politickou kulturu v Česku.

Rakušan si proto cení jeho kroku, protože pokud by Michalik ve vládě zůstal, mohlo by ji to poškodit. Více o Michalikově odchodu píšeme zde.

„Věška Michalika jsme v posledních dne netlačili,“ řekl Rakušan s tím, že pouze po něm chtěli vysvětlení. Michalik se podle něj rozhodl dnes ráno a STAN o něm informoval další předsedy z koalice.

Rakušan uvedl, že si post ministra průmyslu a obchodu hnutí ponechá. Během dneška ruší veškerý program a bude se věnovat hledání náhrady za Věslava Michalika. „Věděli jsme o podnikatelských aktivitách pana Michalika, ale nešli jsme do podrobností jeho rodiny,“ vysvětlil Rakušan, proč Michalika nominovali přes jeho podnikání. Michalik podle něj byl připravený se vzdát svého podnikání v případě účasti ve vládě.