Místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik se nebude ucházet o pozici ministra průmyslu a obchodu. Řekl to na čtvrteční tiskové konferenci. Rozhodnutí přichází po zjištění Deníku N o půjčkách z Kypru pro jeho bývalou firmu.

Věslav Michalik. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Rozhodl jsem se zhruba před hodinou,“ doplnil Michalik, podle nějž není jasné, kdo místo něj bude na post ministra průmyslu a obchodu. „Je důležitější STAN než to, jak jsem vnímaný já nebo moje budoucí funkce. Rozhodl jsem se, že na funkci nebudu kandidovat. Je narušena důvěra ve mě,“ vysvětlil Michalik. Jeho spolustraníci ho podle jeho slov od tohoto kroku odrazovali.

„Vít Rakušan jako předseda Starostů by neměl začínat s tím, že je to stejné, jako to bylo předtím. Potřebujeme, aby změna byla citelná. Také vidíme to, že bychom tím dávali do rukou výraznou zbraň našim protivníkům, tedy hnutí ANO. Oni mohou říkat, že to je stejné, že jsem jako Babiš. A chtěl bych říct, že já nejsem jako Babiš,“ doplnil Michalik.