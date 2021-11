Axios: Bidenova administrativa obnoví Trumpův imigrační program příští týden

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena patrně už příští týden začne posílat žadatele o azyl ve Spojených státech zpět do Mexika, aby tam čekali na rozhodnutí soudů ohledně jejich žádostí. Informoval o tom dnes zpravodajský server Axios.

Vláda podle něj obnoví kontroverzní imigrační program zavedený předchozí administrativou prezidenta Donalda Trumpa známý jako „zůstaňte v Mexiku“.

Současná vláda však dospělým žadatelům o azyl nabídne možnost nechat se očkovat proti covidu-19, poznamenal web, který se odvolává na vládní činitele. Kdy by jim zdravotníci mohli preparát proti tomuto onemocnění aplikovat – zda před posláním zpět do Mexika, či po návratu do USA k soudnímu slyšení – však není jasné.

Server dále píše, že se zatím mění načasování a americká administrativa je odkázána na spolupráci s Mexikem. Mexické ministerstvo zahraničí a jeho imigrační úřad zatím na dotazy agentury Reuters ohledně obnovení těchto opatření nereagovaly.

Program oficiálně nazvaný Protokoly ochrany migranta (MPP) zavedla předchozí vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa v roce 2019. Opatření mělo odradit žadatele o azyl, ale podle jeho kritiků upíral lidem právo žádat o ochranu v USA a nutil je čekat v nebezpečných mexických pohraničních městech.

Demokratický prezident Joe Biden po nástupu do Bílého domu program zastavil a ministerstvo vnitřní bezpečnosti jeho rozhodnutí potvrdilo. Federální soud však v srpnu označil postup za neopodstatněný a nařídil opatření kritizované obhájci práv migrantů obnovit. Nejvyšší soud USA v srpnu zamítl odvolání administrativy proti rozhodnutí soudu nižší instance.

Úřady v říjnu uvedly, že vláda se bude snažit soudní příkaz naplnit, zároveň vláda minulý měsíc učinila další pokus o ukončení imigračního programu, píše agentura Reuters. Soudce Matthew Kacsmaryk ve svém srpnovém rozhodnutí vládě další pokus o zrušení opatření nezakázal.

Současná administrativa uvádí, že nemůže MPP obnovit bez souhlasu Mexika, což uznal i soudce Kacsmaryk. V roce 2019 mexická vláda přistoupila na Trumpův plán pod hrozbou navýšení cel. Nyní obě strany uvádí, že podmínky opětovného spuštění kontroverzní politiky jsou předmětem vyjednávání, píše Reuters. Mexiko přitom požaduje, aby zpracovávání azylových žádostí převážně netrvalo déle než šest měsíců, dále pak lepší informování žadatelů o procesech nebo výjimky pro zranitelné skupiny. (ČTK)