Ve Francii v předvolebních průzkumech Le Penová dotahuje Macrona

Další průzkum volebních preferenci před dubnovými prezidentskými volbami ve Francii přinesl nový zvrat. Na druhé místo preferencí se opět vrátila europoslankyně a šéfka pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová a stahuje náskok současného prezidenta Emmanuela Macrona.

Předsedkyně Národního sdružení Marine Le Penová. Foto: Charles Platiau, Reuters

Naopak kontroverzní bývalý novinář Éric Zemmour, taktéž představitel výrazně pravicových názorů, začal ztrácet podporu a propadl se na třetí místo. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu pro stanici BFM TV.

Pravice se zatím neshodla na společném kandidátovi, který by se měl v dubnu ucházet o hlasy voličů. Agentura v průzkumu nabízela pět různých scénářů podle jednotlivých kandidátů. Mezi možné volby zařadila i Zemmoura, ačkoliv ten svou kandidaturu dosud oficiálně nepotvrdil.

Stávající hlava státu Emmanuel Macron získal v průzkumu 25 až 27 procent preferencí, což je zhruba stejně jako ve dva týdny starém průzkumu stejné stanice. Marine Le Penovou by si vybralo 20 až 22 procent oslovených, což je o dva až čtyři procentní body více než minule. Zemmourovo skóre se za poslední dva týdny příliš nezměnilo, je mezi 12 a 15 procenty.

Během října a listopadu Zemmour v několika průzkumech předběhl tradiční představitelku krajní pravice Le Penovou, která už v minulých prezidentských volbách v roce 2017 postoupila do druhého kola. Le Penová však v posledních letech nově cílí svou kampaň na ženy a zmírnila své projevy, aby se stala přijatelnou alternativou pro středové voliče. Krajně pravicově orientované voliče jí tak nově začal přebírat právě Zemmour, který se opakovaně kriticky vyjadřuje k migraci nebo postavení žen a jeho projevy budí kontroverze. Dnes proti jeho přednášce v Ženevě protestovalo asi 2000 lidí.

Asi 30 procent dotazovaných z věkové skupiny 25 až 34 let by si vybralo Le Penovou. Politička je velmi oblíbená také mezi dělníky, kde sklízí 40 procent hlasů. Její popularita stoupá na venkově, kdy by ji teď volilo 27 procent dotazovaných.

Macron je oblíbený u středního a vyššího managementu a také u lidí nad 65 let. Ve všech těchto skupinách by si ho za příštího prezidenta vybralo zhruba 27 procent lidí, píše BFM TV.

Podle těchto výsledků by do druhého kola prezidentských voleb prošla Le Penová a Macron. Pokud by dotazovaní vybírali z těchto dvou kandidátů, stávající šéf Francie by svůj post obhájil s 55 procenty, Le Penová by získala 45 procent. (ČTK)