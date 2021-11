Poslanci evropského parlamentu kritizovali stav právního státu ve Slovinsku

Poslanci Evropského parlamentu mají obavy o právní stát ve Slovinsku, kde vláda konzervativního premiéra Janeze Janši letos pozastavila financování tiskové agentuře STA a zdržovala jmenování žalobců do nově vytvořeného Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).

Kritika politické situace ve Slovinsku přitom dnes zaznívala také od slovinských europoslanců.

Žalobce do EPPO, který má na starosti vyšetřování podvodů spojených s rozdělováním peněz z unijního rozpočtu a společného fondu, Slovinsko nakonec jmenovalo minulý týden. Vláda také tento měsíc podepsala dohodu s agenturou STA o financování do konce letošního roku.

Jmenování žalobců dnes přivítal eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, který připomněl, že úřad začal fungovat na začátku června. Mnozí poslanci však uvedli, že podle jejich názoru kauza společně s tlakem na slovinská média poukazuje na hlubší problémy v zemi.

„Pokud nejste s touto vládou, musíte odejít. Pokud nejste jeden z nich, musíte si dát pozor. Taková je současná situace ve Slovinsku,“ shrnula stav slovinské politiky v dnešní debatě slovinská poslankyně Irena Jovevová z evropské frakce Obnova Evropy. Romana Tomcová ze Slovinské demokratické strany (SDS) uvedla, že „Slovinsko má s právním státem velký problém“.

„Pan Janša se vysmívá klíčovým evropským hodnotám, jako je třeba svoboda tisku,“ uvedla rumunská poslankyně Ramona Strugariová (Obnova Evropy). Podle ní slovinská vláda svými průtahy ohledně jmenování žalobců „mařila spravedlnost“ v EU.

Proti dnešnímu pranýřování Slovinska se v diskusi naopak vymezila polská politička Beata Kempaová z pravicové strany Solidární Polsko. „Tato debata je něco, co my z Polska a Maďarska už dobře známe. Všechno, co není levicově liberální, se kritizuje,“ podtrhla Kempaová. „Požadujeme respekt pro naše demokraticky zvolené vlády,“ zdůraznila.

Pochybnosti nad tónem, jakým je debata o Slovinsku vedena, vyjádřil také český europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Někteří levicoví poslanci hodnotí podle něj situaci právního státu ve Slovinsku příliš emocionálně.

Janšovi odpůrci tvrdí, že se snaží „orbánizovat“. Maďarský konzervativní premiér Viktor Orbán, s nímž má Janša dobré vztahy, podle EU i dalších mezinárodních organizací ve své zemi výrazně omezil svobodu médií. (ČTK)