Tanzanie ruší zákaz studia pro těhotné a mladé matky

Tanzanie ruší 19 let starý zákaz studia pro těhotné. Oznámila to dnes ministryně školství Joyce Ndalichaková. Zákaz byl vydán v roce 2002 a za bývalého prezidenta Johna Magufuliho byl ještě zpřísněn.

Ndalichaková řekla, že žákyně základních škol nebo studentky škol středních, které docházku přerušily z různých důvodů včetně těhotenství, se mohou vrátit do škol.

Za Magufuliho vlády musely těhotné ze státních škol odejít a po porodu se nemohly vrátit. Praxe měla mnoho kritiků, upozorňuje agentura AFP.

Magufuli, který patřil k popíračům závažnosti covidu-19, letos zemřel. Jeho nástupkyně Samia Suluhuová Hassanová se od jeho politiky v mnohém distancovala. Ministryně Ndalichaková řekla, že studentky budou moci pokračovat po porodu ve studiu.

Magufuli slíbil, že za jeho vlády studium nedokončí žádná studentka, která otěhotní. Podle něj bylo nemorální, aby mladé dívky vedly aktivní sexuální život. „Já dávám peníze na to, aby mohla studentka studovat zdarma. Ona otěhotní, porodí a pak se vrací do školy. To za mého mandátu nebude,“ řekl Magufuli v roce 2017.

Někteří zahraniční dárci kvůli jeho politice snížili své příspěvky Tanzanii. Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch v jedné ze svých zpráv napsala, že se v tanzanských školách dělají těhotenské testy a hledají se dívky, které jsou pak vyloučeny. (ČTK)