Do čela sněmovního školského výboru poslanci zvolili hejtmana Ivo Vondráka (ANO)

Do čela sněmovního školského výboru poslanci zvolili moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO). Na dnešní první schůzi dostal hlasy všech přítomných členů, protikandidáta neměl. Bývalý úřadující předseda výboru Karel Rais (ANO) se stal opět jedním z místopředsedů.

Výbor se vedle vzdělávání zabývá také kulturou, vědou a tělovýchovou.

Vondrák chce vykonávat výborovou i krajskou funkci. „Pro mě je školství obrovským celoživotním koníčkem, nevidím v tom zásadní problém,“ řekl novinářům. Podotkl, že se školstvím zabývá také jako hejtman, když pod kraj spadají střední školy. Vondrák soudí, že obě pozice zvládne i časově. Ve funkci předsedy výboru ho ještě musí v pátek potvrdit sněmovní plénum.

Školský výbor patří k větším, má 25 členů. Přítomní poslanci dnes rozhodli, že bude mít pět místopředsedů. Vedle Raise zvolili předsedu lidoveckých poslanců Marka Výborného, Jana Lacinu (STAN), Pavla Klímu (TOP 09) a Zdeňka Kettnera (SPD).

V minulém volebním období patřilo podle dohod předsednické křeslo školského výboru ODS. Vedl ho Václav Klaus mladší, kterého ale občanští demokraté vyloučili ze strany a nechali ho z výboru odvolat. Nového nominanta Martina Baxu ODS do čela výboru posléze neprosadila. Někteří členové se tehdy stavěli kriticky k tomu, že Baxa je i primátorem Plzně a krajským zastupitelem. Poukazovali na hromadění funkcí a zněly pochyby, zda by jejich vykonávání stíhal. Řízením výboru poslanci dočasně pověřili Raise, stav trval do konce volebního období.

Baxa je nyní kandidátem na ministra v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Ohlásil, že pokud zasedne v kabinetu, primátorské pozice se vzdá. (ČTK)