Sněmovna si zvolila nové předsedy výborů

Sněmovna si dnes zvolila nové předsedy výborů. Proti původnímu plánu se nakonec do čela ústavně-právního výboru dostal někdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Vondráčka v minulosti hnutí ANO dvakrát neúspěšně nominovalo na post místopředsedy Sněmovny, nakonec by se měl stát předsedou výboru a ve vedení dolní komory by měl podle informací ČT stanout vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Čekalo se jen na to, než skončí vláda v demisi.

Sněmovna dnes také zvolila šéfa rozpočtového výboru, kterým je Josef Bernard. Do čela výboru pro životní prostředí se postavila Jana Krutáková (oba Stan). Kompletní přehled najdete zde.