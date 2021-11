Ze základny amerických vesmírných sil v Kalifornii odstartovala mise DART agentury NASA, která má otestovat ochranu Země před možnou srážkou s vesmírným tělesem. Raketa firmy SpaceX míří k planetce Didymos. (NASA)

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

— NASA (@NASA) November 24, 2021