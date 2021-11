Jihočeští hygienici zaznamenali za 24 hodin 1580 nových případů koronaviru. Nejvíc od začátku pandemie

Jihočeští hygienici zaznamenali za posledních 24 hodin 1580 nových případů koronaviru. Je to nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Mezi žáky základních a středních škol hygienici evidovali rekordních 685 případů. Vyplývá to z aktuálních údajů jihočeské hygienické stanice.

„Výrazně nejvyšší byl denní přírůstek mezi školáky ve skupině 10 až 14 let, kde přibylo 314 pozitivních. Mezi mladšími školními dětmi v rozmezí pět až devět let pak bylo 235 pozitivních. Je proto zcela evidentní, že testování ve školách má velký smysl a díky němu se nám daří izolovat děti, které jsou většinou bezpříznakové a dál by roznášely infekci ve svém okolí,“ uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Pondělní testy na covid-19 podstoupilo v Jihočeském kraji více než 40.000 žáků a pracovníků základních i středních škol. Přibližně osm stovek z nich bylo antigenní metodou pozitivní. „Nyní je třeba vše konfirmovat metodou PCR,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých jihočeské hygienické stanice Marie Nosková.

Od začátku pandemie loni na jaře se na jihu Čech prokázal covid-19 u 123 786 lidí. Vyléčilo se dosud 107 478 obyvatel kraje. Od loňského března zemřelo na jihu Čech v souvislosti s koronavirem 1891 lidí. Hygienici nyní v kraji evidují 14 417 pacientů s covidem.