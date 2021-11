Komise amerického Kongresu, která vyšetřuje lednové napadení Kapitolu, zveřejnila video, na němž protestující Trumpovi příznivci pronikají do jednoho ze vchodů. Bojují přitom s policisty a snaží se vzpříčit vrata, aby se nemohla zavřít. (NBC)

Video court exhibit released by US Justice Dept shows what happens as police tried to protect a closing door at US Capitol complex on Jan 6 ===> pic.twitter.com/PKHivMUHwN

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) November 22, 2021