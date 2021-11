Nemocnice ve Zlínském kraji jsou na hraně kapacit, kvůli situaci kraj omezí společenský život

Hejtman Zlínského kraje: Jsme v situaci, kdy naše nemocnice jsou těsně před naplněním maximálních kapacit. Od příštího týdne omezíme v kraji společenský život, a to minimálně na 14 dní. Je to to nejmenší, s čím můžeme nemocnicím pomoci.

Gabriel Kuchta, Deník N

V kraji budou od příštího týdne zakázány akce nad 100 lidí.

„Jestli nezatáhneme za ruční brzdu, tak nejen že ten vlak nezastavíme, ale ani nezbrzdíme,“ řekl Petr Sládek, předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice.

„Apeluji naprosto na všechny, ať vezmou rozum do hrsti, začnou uvažovat a přestanou být sobečtí,“ dodal na tiskové konferenci představitelů Zlínského kraje. (ČT24)