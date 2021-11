Možný střet zájmů a neobjasněné příjmy firem adepta na post ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika bude dnes řešit klub hnutí Starostů. Deníku N to v rozhovoru řekla poslankyně Barbora Urbanová.

„Nemám vůbec o té kauze detailní informace. Ještě jsem to nečetla a budeme k tomu mít na klubu další informace, co se stalo a jak to budeme řešit. Nerada bych se k tomu vyjadřovala,“ řekla Deníku N Urbanová.

Vysvětlila, že i když jsou s Michalikem kolegové v zastupitelstvu Dolních Břežan, nic o jeho kauzách nevěděla a dozvěděla se o nich až z médií. Deník N zjistil, že Michalik inkasoval na solární byznys desítky milionů korun z anonymní kyperské firmy. Vlastnictví ani původ peněz ale neobjasnil.

Vedení hnutí už Michalika vyslechlo a předseda hnutí Vít Rakušan řekl, že ho to uspokojilo. Podle Urbanové by ale hnutí mělo kauzu vysvětlit i veřejnosti.