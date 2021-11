Vláda na včerejším jednání řešila povinné očkování obyvatel, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Rada vlády pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinně očkovali senioři nad 60+ let. „Tahle věková kategorie je nejvíc ohrožená,“ vysvětlil premiér.

Podle Babiše by lidé nad 60 let a vybrané profese měly být plně naočkovaní do 1. února příštího roku.

Ministerstvo zdravotnictví má předložit návrh, jaké profese by se měly povinně očkovat.