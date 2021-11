V oblasti přechodu Bruzgi z Běloruska do Polska napadl letos poprvé sníh. Mnozí z uprchlíků, kteří zde táboří v naději dostat se do EU, ho nikdy předtím neviděli. Mezitím dalších 118 migrantů odletělo z Minsku zpět do různých asijských destinací.

O sněhu na bělorusko-polských hranicích informovala ruská agentura RIA Novosti.

Pokusů překonat hranici do Polska je každý den o něco méně, v noci na dnešek polská Pohraniční stráž hlásila 50 drobnějších incidentů. Přesto se nejspíše pouze jedincům podaří do EU proniknout a někteří dokážou projet územím Polska až do Německa.

Cestu migrantů do EU popsal Deník N zde.

Podle německé policie se za letošek dostalo touto cestou na německé území přes deset tisíc uprchlíků. Zajímavé je, že za prvních sedm měsíců letošního roku takových bylo jen 26. V srpnu už 474, v září 1903 a v říjnu 5285. Celkem za letošek hlásí Němci 10 128 uprchlíků, kteří přišli bělorusko-polským tranzitem.(DW)