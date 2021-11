Vláda v demisi rozhodla o kompenzacích pro podniky, živnostníky a zaměstnance. Nouzový stav zatím nevyhlásí, v úterý ho chce probrat s hejtmany. Zároveň otevřela debatu o povinném očkování zdravotníků či pečovatelů v sociálních službách.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vládu o vyhlášení nouzového stavu nepožádal, řekl dnes na tiskové konferenci dosluhující premiér Andrej Babiš. Mezi hejtmany podle něj nepanuje shoda, vláda s nimi bude jednat zítra. Kabinet podle Babiše potřebuje k vyhlášení nouzového stavu „jasné zápisy z krizových štábů jednotlivých krajů a jasný požadavek“.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch označil dnešní změny v protiepidemických opatřeních za detailní. Lidé s pozitivním výsledkem antigenního testu na covid-19 budou mít povinnost podrobit se potvrzujícímu PCR testu. Pro návštěvy azylových zařízení bude od 29. listopadu nutné prokázat se certifikátem o očkování, testem nebo dokladem o prodělání nemoci.

Od prosince budou mít lidé nad 60 let nárok na přeočkování pět měsíců po dokončeném očkování, potvrdil Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví také zváží úpravy karantény pro očkované. Zřejmě budou muset na test, pokud mají pozitivně testovaného v domácnosti.

Premiér v demisi Andrej Babiš připustil povinné očkování zdravotníků, pečovatelů v sociálních službách a dalších vybraných státních zaměstnanců. Vznikne meziresortní komise, která se bude otázkou zabývat. Povinné očkování by se podle Babiše mohlo týkat například také policistů, hasičů nebo vojáků.

„My tuto debatu otvíráme, v zásadě chceme debatovat, jakých skupin osob by se to týkalo,“ potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vláda také spustí programy podpory pro podniky, živnostníky a zaměstnance. „Při poklesu tržeb o 30 % a více je možné čerpat 40 % z nepokrytých nákladů nebo 300 korun za den na zaměstnance nebo 1000 korun u OSVČ za den,“ oznámil dosluhující vicepremiér Karel Havlíček. Kabinet podle Havlíčka rozhodl také o plošné aktivaci programu Antivirus B.

„Programy MPO Covid – Nepokryté náklady a Covid – 2021 budou pro obory dotčené O-N, a to od 1/11/2021. Kompenzační bonus MF bude plošný, a to od 22/11/2021. Antivirus MPSV bude připraven jako plošný, a to od 1/11/2021,“ informoval Havlíček. Kompenzační bonus budou moci využít podnikatelé, společníci malých firem a osoby pracující na dohodu od 22. listopadu.