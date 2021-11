Vláda rozhodla o podpoře pro podniky, živnostníky a zaměstnance

Vláda spustí programy podpory pro podniky, živnostníky a zaměstnance. „Při poklesu tržeb o 30 % a více je možné čerpat 40 % z nepokrytých nákladů nebo 300 korun za den na zaměstnance nebo 1000 korun u OSVČ za den,“ oznámil dosluhující vicepremiér Karel Havlíček.

Kabinet podle Havlíčka rozhodl také o plošné aktivaci programu Antivirus B.

„Programy MPO Covid – Nepokryté náklady a Covid – 2021 budou pro obory dotčené O-N, a to od 1/11/2021. Kompenzační bonus MF bude plošný, a to od 22/11/2021. Antivirus MPSV bude připraven jako plošný, a to od 1/11/2021,“ informoval Havlíček na Twitteru.