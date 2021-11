Česko požádalo Německo o 10 tisíc dávek léku Regeneron. Podle dosluhujícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha půjde o rychlou akci, jak získat monoklonální látky. „Včera jsme je převezli do ČR. Co nejdříve je dovezeme do nemocnic,“ napsal.