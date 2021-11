Loni do statistik HIV přibylo víc cizinců, kteří už o své nákaze věděli

Do statistik loni přibylo 251 případů HIV, letos do konce října 193. Z nich kolem 40 procent je cizinců-rezidentů, kteří mají trvalý pobyt. Počty ovlivnila i covidová opatření, loni dvojnásobně přibylo lidí, kteří už o nákaze věděli, zejména cizinců.

Tři roky po sobě přibývá nakažených žen. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Zhruba 600 lidí v ČR podle odborníků neví o tom, že je nakaženo. V průměru se nákaza objeví po třech letech.

Celkově je situace v ČR mezi evropskými zeměmi spíš dobrá, na 100 000 obyvatel jsou asi dva případy. Od začátku testování v roce 1985 statistiky evidují 4034 osob s HIV, u 763 z nich se nemoc dostala do stadia AIDS.

Počty nových případů podle Vratislava Němečka, vedoucího Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoře pro AIDS, počty nových případů do roku 2016 rostly až k 286. Další dva roky ukázaly statistiky pokles, v roce 2020 pak znovu nárůst na 251 případů.

Lidí, kteří o své pozitivitě vědí ve chvíli, kdy se dostanou do kontaktu s českým zdravotnickým systémem, bylo podle Němečka každý rok zhruba 20 až 30. Loni takových lidí, kteří do českých statistik přibyli, bylo 71. „Loňské zvýšení souviselo zejména s omezením přeshraničního pohybu převážně u rezidentů, kteří vyhledali zdravotnické zařízení kvůli potřebě získání léků, které si za běžné situace zajišťovali mimo území ČR. V letošním roce došlo k návratu počtů na původní úroveň,“ vysvětlil.

Z 60 procent se na přenosu nákazy podílí sex mužů s muži, podle posledních dat ale přibývá i heterosexuálních nákaz. Zatímco v roce 2016 jich bylo 19 procent, loni už 30 procent. Pod pět procent je nákaz při injekčním užívání drog. Podle Němečka roste počet nakažených žen, zejména cizinek.

Cizinci s trvalými pobyty, kterých je mezi obyvateli ČR asi osm procent, tvoří 40 procent všech případů HIV. Na rozdíl od Čechů mezi nimi statistiky ukazují kontinuální nárůst. Asi 40 procent z nich pochází z východní Evropy, 30 procent z dalších států střední Evropy včetně asi 20 procent Slovenska. Liší se také způsobem nákazy, homosexuální a heterosexuální přenos je zhruba vyrovnaný.

„Cizinci si infekci zpravidla přináší už ze své země,“ řekl na dotaz ČTK Němeček. Podle něj jsou u cizinců také častější záchyty nemoci v pozdních stadiích. „Mají už problémy, ale neřeší to, dokud jim není výrazně zle,“ dodal. Podle odborníků bude velmi obtížné najít pro tento problém řešení.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. (ČTK)