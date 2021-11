Praha požaduje po státu testovat školáky na covid PCR testy

Vedení pražského magistrátu požaduje po státu, aby děti ve školách byly testovány na covid-19 pomocí PCR testů. Ministerstvům školství a zdravotnictví proto úřad odešle žádost, aby byly školám testy propláceny tak, jako tomu bylo letos na jaře.

PCR testování je nejefektivnější způsob, jak předejít uzavírání škol, řekl dnes novinářům radní Vít Šimral (Piráti). Trasování ve školách bude v Praze nadále individuální, kdy se školám budou věnovat konkrétní zaměstnanci hygienické stanice. Ve školách dnes začalo plošné testování antigenními testy.

„Je to (PCR testy) metoda, která se ukazuje jako efektivní a zaručující bezpečné prostředí. Plošné antigenní testování chápeme jako první ‚screeningovou‘ bariéru pro to, abychom dosáhli toho, že pozitivity mezi dětskou populací bude co nejméně. PCR nadále preferujeme jako aktivnější a bezpečnější řešení,“ řekl Šimral.

Testovat metodou PCR nepožaduje podle Šimrala jen magistrát, ale i městské části, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol. Magistrát zřizuje střední školy. Podle města by měl stát školám proplácet 200 korun za jeden test, stejně jako letos na jaře. Kapacita laboratoří je v Praze podle Šimrala dostatečná. „Ukazuje se, že situace je velmi vážná a míra nakaženosti je výrazně vyšší než v obecné populaci,“ dodal.

Radní dnes uvedl, že trasování dětí ve školách bude nadále fungovat na individuální bázi, a to tak, že školy budou mít na hygienické stanici své „styčné důstojníky“, se kterými budou situaci konzultovat a řešit. Problémem je přetíženost hygieniků. „Tam jsou skutečně všichni do trasování zapojeni. Bohužel počet pracovníků hygieny je omezený,“ řekl Šimral. Trasování tak prý může v některých případech přijít až za několik dní.

Žádost o testování pomocí metody PCR magistrát zašle nejen končícím ministrům zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a školství Robertu Plagovi (za ANO), ale také těm nastupujícím, tedy Vlastimilu Válkovi (TOP 09) a Petru Gazdíkovi (STAN).

V základních a středních školách po celé zemi začíná dnes kvůli výraznému zhoršení epidemie plošné testování na covid-19. Pokračovat by mělo každé pondělí asi do konce února příštího roku. Testovat se budou neočkovaní žáci, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu novým koronavirem. Hasiči pro ně do škol rozvezli antigenní testy ze skladů státních hmotných rezerv. Pro neočkované učitele budou muset zajistit testování školy samy. (ČTK)