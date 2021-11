Na školách začíná plošné testování na covid-19

V základních a středních školách po celé zemi začíná dnes kvůli výraznému zhoršení epidemie plošné testování na covid-19. Pokračovat by mělo každé pondělí asi do konce února příštího roku.

Testovat se budou neočkovaní žáci, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu novým koronavirem. Hasiči pro ně do škol rozvezli antigenní testy ze skladů státních hmotných rezerv. Pro neočkované učitelé budou muset zajistit testování školy samy.

Do základních a středních škol v ČR chodí podle statistik ministerstva školství asi 1,4 milionu dětí. Očkování má podle ministerstva zdravotnictví zhruba 170.000 dětí ve věku 12 až 15 let a 100.000 ve věku 16 až 17 let. Ve věkové skupině 18 až 24 let, do které patří třetí a čtvrtý ročník středních škol, je očkovaných zhruba 350.000 lidí.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdálení 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i to, nemohou se účastnit prezenční výuky.

Vláda původně rozhodla jen o dvou kolech plošného testování, které naplánovala na dnešek a příští pondělí. Zatímco ministerstvo školství, kraje a odborníci ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala testy prosazovali, ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že nemají smysl. Ještě ve středu proto hlavní hygienička uvedla, že se s testováním po 29. listopadu skončí. Nakonec vláda v pátek schválila jeho pravidelné opakování i po tomto datu.

V části škol se testovalo už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly v základních školách. Ve 23 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou. (ČTK)