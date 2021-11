V Česku přestává platit prokazování se testy na covid-19

Testy na koronavirus se ode dneška až na výjimky už neuznávají jako covidový certifikát. V provozovnách služeb, v restauracích, na kulturních či sportovních akcích se lidé musejí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu.

Divadla se podle zjištění ČTK chystají na to, že budou muset lidem, kteří si dříve zakoupili vstupenku a nemohou se prokázat očkováním či proděláním nemoci, vracet peníze. V případě návštěvy muzea, galerie či památkového objektu není omezení tolik zpřísňující. Návštěvníci musejí dodržovat rozestup 1,5 metru, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy. Pouze u skupinových prohlídek v počtu nad 20 lidí je nutné doložit, že návštěvník byl očkován nebo nemoc prodělal.

PCR testem se nadále mohou prokazovat mladí do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. V ubytovacích zařízeních se jím mohou prokázat rovněž neočkovaní lidé na služební cestě nebo cestující za lékařem. Negativní test je stále platný také při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR i antigenní testy se uznávají i pro návštěvy nemocnic nebo zařízení sociálních služeb, využít v tomto případě ale nelze samotesty.

Firmy musejí své zaměstnance testovat jednou týdně. Mohou využít i antigenní testy, včetně samotestovacích sad. Testování se netýká lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi. Stejně jako na zaměstnance je nahlíženo také na profesionální sportovce, kteří se připravují na utkání.

Pravidelné testování na školách se bude konat každé pondělí, pokračovat by mělo až do konce února. Podobně jako ve firmách nebo na úřadech musí testy podstoupit i neočkovaní zaměstnanci škol. Neočkovaní učni a další žáci a studenti, kteří chodí na praxi, se musejí testovat na místě praktické výuky ve stejném režimu jako zaměstnanci.

Tradičních venkovních akcí, jako jsou poutě, jarmarky či bály, se nově může účastnit jen 1000 lidí, dosud to bylo dvakrát tolik. (ČTK)