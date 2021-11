WHO vyjádřila „velké obavy“ ze současného šíření koronaviru v Evropě. Regionální ředitel organizace Hans Kluge v rozhovoru pro BBC uvedl, že pokud nebudou urychleně přijata opatření proti epidemii, může v souvislosti s covidem-19 do března zemřít dalšího půl milionu lidí. Podle Kluga by nyní mohlo pomoci, kdyby lidé více používali respirátory.