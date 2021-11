Přední čínský propagandista zveřejnil „autentická“ videa se zmizelou tenistkou Pcheng Šuaj

Pochyby a nedůvěru budí na Twitteru dvě kratičká videa s čínskou tenistkou Pcheng Šuaj, která podle svých slov „získal“ přední propagandista čínského režimu Chu Si-ťin. Má to být důkaz, že Pcheng je v pořádku a na svobodě.

První video je dlouhé zhruba minutu. Pcheng Šuaj na něm sedí u bohatě prostřeného restauračního stolu, na záběru jsou kromě ní vidět tři spolusedící a servírka nalévající čaj.

Pcheng se směje a přikyvuje slovům svého spolustolovníka, muže ve středním věku, který zdůrazňuje, že zítra je 21. listopadu – tedy to, že video bylo natočeno právě dnes, v sobotu 20. listopadu.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

A že tedy tenistka – která na začátku listopadu obvinila ze sexuálního násilí jednoho z nejmocnějších mužů Komunistické strany Číny Čang Kao-liho a o jejíž osud se v posledních dnech strachují lidé napříč světem – nikam nezmizela. Naopak: že si bezstarostně užívá večeře. (Případ, který už vrhá stín i na nadcházející zimní olympiádu Peking 2022, popisujeme zde: #WhereIsPengShuai? Strach o zmizelou čínskou tenistku roste po podezřelém e-mailu.)

Druhé, kratší video zabírá tenistku zezadu u vchodu do restaurace. Pozoruhodné však je, že na samém začátku kamera v detailu zabere vchodové dveře, kde visí cedule s datem.

Zaprvé: zvláštní je datum samo o sobě. Číslovka označující měsíc (11) je psaná ručně, což nijak divné není; číslovka označující den je však v záběru bez vysvětlení rozostřená.

A navíc je mezi záběrem data a následným záběrem Pcheng Šuaj letmý, přesto dobře rozpoznatelný střih.

Chu Si-ťin, který videa zveřejnil, je šéfredaktorem stranického a ostře propagandistického deníku Global Times. Přestože Twitter je v Číně plošně blokovaný, on sám na něm má, podobně jako řada dalších mediálních a politických aktérů vládního režimu, velmi aktivní účet – který navíc sleduje bezmála půl milionu uživatelů.

Poslední dva dny tomuto účtu (@HuXijin_GT) dominuje jméno Pcheng Šuaj (na čínském internetu je přitom stále cenzurováno). Chu nejprve vyčetl „cizincům“, kteří zpochybňují „čínský způsob řešení problémů“, že se o Pcheng vyjadřují bez důkazů svých tvrzení.

Následně zveřejnil sérii jím „ověřených“ fotek, kde tenistka pózuje mezi plyšovými hračkami a s kočkou a Kungfu pandou v náručí. Tenistka na nich prý přeje „pěkný víkend“. A podle toho, co „ověřil“ Chua, snímky „skutečně zachycují její nynější stav“. Uplynulé dny prý „o vlastní vůli trávila doma a nechtěla být rušena“, ale „brzy se objeví na veřejnosti“.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021