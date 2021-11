Musíme se poučit z chyb, které jsme udělali v Nečasově vládě, říká staronová šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Podle předsedkyně TOP 09 se musí budoucí vláda poučit z chyb, které strana udělala v Nečasově vládě. „Jedna z těch, které vnímám – je důležité více vysvětlovat své kroky, naslouchat veřejnosti a nečinit věci v tak rychlém sledu,“ odpověděla na dotaz Deníku N.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Tehdejší vláda, ve které zasedal třeba Miroslav Kalousek, podle ní udělala mnoho reforem v rekordně krátkém čase. Ta nynější bude muset podle ní postupovat méně překotně.

„Lidé vědí, do jaké situace přijde Fialova vláda. Vědí, že je potřeba udělat odvážné kroky. To si myslím, že je nejlepší říci. Přiznat to, říci to férově a otevřeně a nelakovat situaci na růžovo,“ dodala.

Pekarová obhájila post předsedkyně na další dva roky. Sněm TOP 09 sledujeme živě.